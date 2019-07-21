من ينجح في الامتحان .. أمريكا أم إيران ؟؟

2019/07/21 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د .كمال حسين العبيدي… اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على افتعال الازمات في إي زمان ومكان تختاره من العالم ، لا برغبة من الرئيس المنتخب وإنما بدسائس اللوبي الصهيوني وتخطيط وإخراج المؤسسات ذات الاختصاص بكل موضوع وصراع ، وهذا ليس اتهاما على طريقة نظرية المؤامرة وإنما حقائق تم التوصل إليها من خلال تتبع […]

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