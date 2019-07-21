الأنصاري يرأس اجتماعاً مع لجنة شهداء بدر

2019/07/21 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ترأس الأمين العام المساعد لمنظمة بدر ورئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح الحاج عبد الكريم الأنصاري ، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة شهداء بدر في مقر الأمانة ببغداد.وأكد الأنصاري خلال الاجتماع على “متابعة القضايا والمشاكل التي تعترض إكمال معاملات عوائل شهداء بدر التقاعدية” ، مشدداً على “الاهتمام بجميع عوائل الشهداء وتسهيل […]

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