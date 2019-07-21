إدارة الكهرباء تجدد الثقة بالمدرب عباس عطية

2019/07/21 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قررت إدارة نادي الكهرباء، تمديد عقد مدرب فريق الكرة، عباس عطية لموسم أخر.وقال المنسق الإعلامي للنادي خيام الخزرجي لـ/ المعلومة /، إن “إدارة نادي الكهرباء قررت تجديد عقد المدرب عباس عطية للموسم المقبل”.واوضح أن “الادرة تبحث عن الاستقرار الفني وترغب بالاحتفاظ بالكادر التدريبي واللاعبين، خاصة بعد المستويات الكبيرة وانجاز الوصول […]

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