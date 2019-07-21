2019/07/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي اليوم الأحد عن ضبط واتلاف (٥) حاويات حجم (٤٠) قدم تحتوي (٩٠٠٤) كارتون لحوم مجمدة مخالفة لشروط الاستيراد وغير صالحة للاستهلاك البشري.واضافت الهيئة ان الأرسالية من منشأ برازيلي وأوكراني كان قد تم ضبطها مسبقاً في ذات المركز الكمركي وفي كمرك مطار البصرة الدولي تم ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:اتلاف خمس حاويات لحوم مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري في كمرك ام قصر الشمالي وضبط أدوية بشريه في مطار البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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