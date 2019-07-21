2019/07/21 | 19:13

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الكشف عن سلاح جديد لتعقب إرهابيي داعش في ارض النار

الاحد

21

تموز

2019 :

06:57 pm

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كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني عن سلاح

جديد لتعقب تنظيم داعش الإجرامي في اكثر مناطق المحافظة تعقيداً والتي

تسمى بأرض النار. الحسيني أوضح أن قوات الحشد الشعبي بدأت مؤخراً بالاعتماد على نوعية

متطورة من الطائرات المسيرة لتعقب فلول عصابات داعش في قلب تلال حمرين

، واضاف ان اعتماد الحشد اساليب متطورة في تعقب داعش اسهمت في درء

مخاطره واحباط العديد من هجماته بالاضافة الى كشف مضافات سرية خاصة

بالاشهر القليلة الماضية.

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