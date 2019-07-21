2019/07/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطالبات بإتخاذ إجراءات سريعة لإعادة أفتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا

الاحد

21

تموز

2019 :

06:52 pm

28

طالب قائممقام القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي الحكومة المركزية

بإتخاذ خطوات سريعة لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا بعد

القضاء على خلايا عصابات داعش الإجرامية . المحلاوي أضاف أن افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا سيسهم في

انتعاش الاقتصاد العراقي فضلاً عن تشغيل المئات من العاطلين عن العمل

ورفع المستوى المعيشي لسكان القضاء، مبيناً ان الوضع الامني في عموم

مدن الانبار وصولاً الى المنافذ الحدودية مع سوريا آمن ومستقر ما

سيسهم وبشكل جدي بإتخاذ خطوات سريعة للاسراع بإعادة افتتاح

المنفذ.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بإتخاذ إجراءات سريعة لإعادة أفتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بإتخاذ إجراءات سريعة لإعادة أفتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).