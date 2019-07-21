وزارة الشباب: إعادة العمل في مشروع قاعة بغداد أرينا

2019/07/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الأحد، ان قاعة بغداد أرينا ستُضيف حفل افتتاح بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، مبينا ان إعادة

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