2019/07/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدأ نادي النفط، رحلة البحث عن مدرب جديد، خلفاً لمدربه الحالي باسم قاسم، بعدما قرر الأخير الرحيل عن النادي.

وقال مصدر في إدارة النادي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلفاً لـ قاسم.. النفط يبحث عن بديل ”الجنرال”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلفاً لـ قاسم.. النفط يبحث عن بديل ”الجنرال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).