بالصور .. نفوق مئات الأطنان من دواجن كربلاء جراء فايروس منتقل من الدجاج المستورد

2019/07/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا إن "نفوق الدجاج وفقا للمصار حصل جراء فايروس منتقل من الدجاج المستورد".وأضاف أن "الجهات المختصة لم تتعرف حتى الآن على الفايروس الذي تسبب بنفوق الدجاج".انتهى.ص.هـ.ح.

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