إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

2019/07/21 | 19:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ البصرة

نفى محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد، إحالته أية مشاريع إلى شركات "متلكئة" في عملها، فيما اتهم سلفه ماجد النصراوي بإحالة مشاريع إلى شركة متهمة بإنشاء جيوش الكترونية للتسقيط السياسي.

وقال العيداني لـ(بغداد ا

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن انسحاب القوة الاميركية التي كانت تتواجد بمعسكر الوليد الواقع بقضاء الرطبة غرب الانبار.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "القوة المتواجدة في معسكر الوليد، هي مجموعة من المستشار

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الأحد، إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تقتل الإيرانيين منذ عامين".

وذكر هنغبي الذي يعد من أبرز أعضاء مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو،

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