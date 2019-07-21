2019/07/21 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، تواقيعا برلمانية لاعضاء مجلس النواب لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين العراقيين .وقال المحمداوي في بيان وتلقته وكالة صدى ” جمعنا اكثر من 50 توقيعا برلمانيا للمطالبة بتشريع قانون نقابة الفيزيائيين والذي يغطي شريحة كبيرة ومهمة تتمثل في خريجي كليات العلوم والتربية وغيرها من الكليات والاقسام المتفرعة عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي يجمع تواقيعا برلمانية لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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