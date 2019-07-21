فوضى “السيستاني”

2019/07/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد أبو رغيف… مفهوم الفوضى الخلاقة الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي السابق “هنري كيسنجر” في سبعينيات القرن المنصرم،لم يكن نتاجاً فلسفياً خالصاً لـ كيسنجر أو من مخلفات أفكاره،بقدر ما هو “صياغة نص”،لواقع ومتغيرات تعرضت لها الشعوب،بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،نتيجة أنظمة “الوصاية” أو “الانتداب” التي فرضتها الدول الغالبة على الدول المغلوبة.فوضى كيسنجر […]

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