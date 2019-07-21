نائبة: الكتل السياسية عدلت بفقرات قانون الانتخابات بما يناسب مصالحها

2019/07/21 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بينت النائبة عن تحالف البناء منار عبد المطلب، الأحد، أن الكتل السياسية قامت بتعديل عدد من الفقرات في قانون الانتخابات المحلية بما يناسب مصالحها الحزبية والشخصية وليس مصلحة المواطن، فيما أكدت أن قانون الانتخابات الجديد غير مناسب لجميع محافظات البلاد.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قانون الانتخابات المحلية […]

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