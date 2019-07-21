2019/07/21 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفوق عشرات الآلاف من الدجاج شرقي محافظة كربلاء.وكان مصدر محلي في محافظة كربلاء قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، بان فيروساً تسبب بنفوق 50 ألف دجاجة شرقي المحافظة.وصوّت مجلس النواب في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفوق عشرات الالاف من الدجاج شرق كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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