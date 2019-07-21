2019/07/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية عن وصول اكثر من 23 الف حاج الى الديار المقدسة عبر 48 رحلة جوية حطت رحالها في مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز وجدة، و 180 حافلة برا .وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في تصريح اليوم، ان “عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسة من جميع المحافظات بلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الحج العراقية : اكثر من 23 الف حاج قدموا للديار المقدسة عبر 48 رحلة جوية و 138 حافلة برية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الحج العراقية : اكثر من 23 الف حاج قدموا للديار المقدسة عبر 48 رحلة جوية و 138 حافلة برية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).