الخارجية نيابية تناقش ادراج شخصيات عراقية على قوائم العقوبات الامريكية وتوجه جملة من الاسئلة للوزارة

2019/07/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب شيركو ميرويس وحضور اعضاءها، اليوم الاحد، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة استعراض شامل لموقف اعضائها من القرار الامريكي الذي يخص ادراج عدد من الشخصيات العراقية على قوائم العقوبات.واستضافت اللجنة اثناء بحث تشريع القوانين الخاصة بها مدير عام الدائرة البرلمانية السيد حيدر مثنى جاسم لغرض تحديد جدول لادراج القوانين وجهوزيتها للعرض خلال جلسة مجلس النواب وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي.وقدم الاعضاء تقارير موجزة عن الايفادات الاخيرة لاعضاء اللجنة الى كل من السودان وفرنسا وايران.وناقش الاعضاء عدد من الملاحظات بشأن عمل وزارة الخارجية اذ تم الاتفاق على توجيه جملة من الاسئلة ذات الاهمية الى الوزارة وانتظار ردا رسميا بشأنها.انتهى

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