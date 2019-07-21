ميسان تتسلم الدفعات الاولى من المناهج الدراسية

2019/07/21 | 19:24

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية تربية ميسان الاحد عن وصول اولى الدفعات من المناهج الدراسية استعدادا للعام الدراسي القادم 2019-2020

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان مدير التربية رياض الساعدي رافق محافظ ميسان علي دواي واطلعا اليوم على الية استلام المناهج من الوزارة وعملية تنظيم المخازن لاستقبالها من اجل توزيعها حسب الخطة المقررة

وأشار الى ان تربية ميسان من اوائل المديريات التي استلمت المناهج وهي عازمة على جلبها من الوزارة بأسرع وقت لتكون بين ايدي الطلبة في بداية العام الدراسي .

واوضح الكعبي ان نسبة التوزيع للمدراس الابتدائية 100%باستثناء مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي تكون بنسبة 75% فيما ستكون نسبة المدارس المتوسطة والثانوية 75%.

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