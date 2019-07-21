تجهيز مستشفى في ميسان بأجهزة طبية حديثة ضمن تخصيصات البترو دولار

2019/07/21 | 19:24

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلن مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق ،الاحد عن وصول أجهزة طبية الحديثة الى صحة المحافظة.

وقال العلاق عند زيارته محازن المديرية ان الاجهزة الطبية هذه مجهزة من الحكومة المحلية بالتعاون مع شركة نفط ميسان وبتروجاينا الصينية ضمن تخصيصات البترو دولار لمحافظة ميسان.

واضاف ان الاجهزة الان في طور الادخال المخزني وسوف تفتتح في الايام القليله القادمة .

واوضح العلاق ان التنسيق والتعاون المشترك بين محافظة ميسان، ومجلس المحافظة، وشركة نفط ميسان، ودائرة صحة ميسان اثمر عن تجهيز مستشفى الكحلاء العام باكثر من 30 نوع من الأجهزة الطبية والأثاث الطبي بالتعاون مع الشركة الصينية

وأشار الى ان الاجهزة شملت تخصصات الاطفال مما تساعد في استحداث ردهات جديدة وأجهزة مختبرية وأجهزة تخدير وإفاقة لوحدات العناية المركزة وأجهزة للطوارئ حيث ستساهم هذه الأجهزة في تطوير وتنمية الخدمات الصحية في المستشفى.

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