أمانة بغداد: غداً افتتاح متنزه 14 تموز رسمياً

2019/07/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الاحد، افتتاح متنزه 14 تموز رسميا يوم غد الاثنين الذي يعد من أقدم المتنزهات بالعاصمة بعد اعادة تطويره بشكل كامل .

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