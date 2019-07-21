الإمارات تجرّب زراعة النخيل في المريخ

2019/07/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن إرسال نوى من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء وبحث إمكان زراعتها في كوكب المريخ مستقبلاً في تجربة علمية بحثية هي الأولى من نوعها في العالم.

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