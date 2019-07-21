2019/07/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، عن اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة غربي العاصمة.وقالت المكافحة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم اعتقال شخص بالجرم المشهود ينتحل صفة ضابط في الاجهزة الامنية ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة بحجة انه يعمل سائق تكسي”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص ينتحل صفة ضابط ويسرق رواتب المتقاعدين في بغداد وكالة خطوة برس.

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