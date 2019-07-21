الدفاع المدني: السيطرة على حريقين جنوبي المثنى

2019/07/21 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ المثنى… أفادت مديرية الدفاع المدني في المثنى، اليوم الأحد، بتمكن الفرق التابعة لها من السيطرة على حريقين في بستانين اثنين في منطقة ال بوريشة في قضاء الخضر جنوب المحافظة.وقال مدير الدفاع المدني في المثنى العميد محمد جاسم في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، ان “الفرق تمكنت من السيطرة على حريقين في […]

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