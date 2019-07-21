نيمار يغيب عن قائمة سان جيرمان لودية نورنبيرج

2019/07/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستغادر إلى ألمانيا، لخوض مباراة نورنبيرج الودية، اليوم السبت.

وفقًا للحساب الرسمي لسان جيرمان، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن القائمة شهدت غياب البرازيلي نيمار دا سليفا، بالإضافة إلى الأوروجوائي إدينسون كافاني.

وفي المقابل، شهدت القائمة تواجد الفرنسي كيليان مبابي، مع المنضمين حديثًا إلى النادي الباريسي بابلو سارابيا وأندير هيريرا.

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد رغبة نيمار في مغادرة سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنه انضم متأخرًا إلى استعدادات الفريق الفرنسي للموسم الجديد، لزيادة التوتر مع الإدارة.

وتتعنت إدارة سان جيرمان في الموافقة على عودة نيمار إلى برشلونة، بسبب توتر العلاقات بين الناديين.

المصدر: كووورة

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