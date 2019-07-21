نائب: امتعاض البصريون من النصراوي وراء قلة أعداد متظاهري الحكمة

2019/07/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزا النائب عن محافظة البصرة بدر الصائغ، الأحد، قلة أعداد متظاهري الحكمة في محافظة البصرة إلى امتعاض المواطنين من المحافظ السابق ماجد النصراوي، فيما بين أن الأعداد المشاركة في التظاهر قليلة ولم تصل إلى المستوى المتوقع.وقال الصائغ في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي المحسوب على تيار […]

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