2019/07/21 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوات الرد السريع اعتقلت “اميرا في داعش” بقضاء الطارمية.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “قوة من الرد السريع تمكنت من اعتقال الارهابي صباح محمود خلال عملية ارادة النصر ضمن قضاء الطارمية”، مبينا انه “احد امراء تنظصيم داعش في القضاء”.واضاف المصدر ان “هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “اميرا في داعش” بقضاء الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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