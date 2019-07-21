الغزي يؤكد التزام الحكومة بالتعداد السكاني لعام 2020

2019/07/21 | 19:30

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بغداد:سومر نيوز

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاحد، التزام الحكومة بالتعداد السكاني لعام 2020 في تو...

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