صحة ميسان تعلن عن وصول اجهزة طبية حديثة لمستشفى الكحلاء العام ضمن تخصيصات البترو دولار

2019/07/21 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان ، الاحد، عن وصول عدد من الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى الكحلاء من قبل الحكومة المحلية بالتعاون مع شركة النفط والبتروجاينا الصينية ضمن تخصيصات البترو دولار .وقال مدير عام الدائرة الدكتور علي العلاق ” ان الأجهزة الطبية التي جهزت المستشفى جاء بالتنسيق والتعاون المشترك بين حكومة ميسان التنفيذية و التشريعية و […]

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