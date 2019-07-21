تسجيل 541 حالة فحص نسب خلال الشهر الماضي لقضايا التحقيق والمحاكم

2019/07/21 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت دائرة الطب العدلي، الأحد، عن تسجيل أكثر من 541 فحص للعائدية والنسب خلال حزيران الماضي في عموم العراق لقضايا محالة من السلطات التحقيقية والقضائية، مبينا ان الدوائر أجرت أكثر من 10 ألاف فحص نسيجي لقضايا المحاكم.وقال مدير الطب العدلي زيد علي لـ/المعلومة/ ان “دائرة الطب العدلي استقبلت الاف الفحوصات خلال […]

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