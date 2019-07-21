البورصات العربية تتراجع بأولى جلسات الأسبوع

2019/07/21 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت غالبية مؤشرات البورصة العربية جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض ، حيث انضمت بورصة ، فلسطين ، عمَّان ، مسقط ، سوق أبو ظبي للأوراق المالية ،

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