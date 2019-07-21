تدمير وكر والقبض على ثمانية مطلوبين خلال المرحلة الثانية لـ

2019/07/21 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أنه "بعد أن انطلقت المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر، والتي كانت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، واصلت القوات الامنية المشتركة فيها، مسنودة بغطاء جوية عملياتها شمالي العاصمة بغداد ولليومين الماضيين لتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق".وأضافت أن "النتائج لهذه المرحلة هي: تدمير وكر للإرهابيين والقاء القبض على ثمانية مطلوبين وتفجير عبوة ناسفة وقنبرة هاون والعثور على سبعة مخازن للعتاد وسبعة زوارق"، مؤكدة أن "العملية ما زالت مستمرة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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