رونالدينيو على أعتاب

2019/07/21 | 19:45

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بغداد اليوم _ متابعة

في تطور مفاجئ بمسيرة أسطورة كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، يبدو أن نجم برشلونة الإسباني السابق بات على طريق العودة إلى الملاعب مجددا، وهو في عمر 39 عاما.

وبعد 18 شهرا من إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيا، كشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن إدارة نادي بيركيركارا فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع النجم المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين.

وأكد المدير الفني للنادي ميشيل فالنزيا أن "المحادثات مستمرة" بشأن الصفقة المحتملة، وتابع: "بإمكاني التأكيد أن هناك إمكانية لضم رونالدينيو إلى نادينا".

واستطرد المسؤول: "لا شيء تحقق حتى الآن لكن المفاوضات قائمة وعلينا أن نتحلى بالصبر ونرى كيف ستسير الأمور".

وتأتي الصفقة المحتملة في إطار محادثات أكبر مع مستثمرين أجانب، من أجل إبرام عقد رعاية ضخم، وكشف فالنزيا أن أحد هؤلاء المستثمرين قد يستغل علاقته القوية برونالدينيو من أجل إقناعه بالانضمام إلى بيركيركارا.

ونجح النادي الذي تأسس عام 1950، في الفوز بلقب الدوري المالطي 4 مرات، أعوام 2000 و2006 و2010 و2013.

وقال فالنزيا: "بالتأكيد، صفقة مثل هذه ستمثل دفعة كبيرة لنادينا، ليس فقط على مستوى اللعب بل أيضا تسويقيا، حيث إن رونالدينيو من بين أفضل 20 لاعبا في تاريخ كرة القدم".

وكان رونالدينيو، المتوج بكأس العالم عام 2002، أعلن اعتزال كرة القدم في كانون الثاني 2018، علما أن آخر فريق لعب باسمه كان فلوميننزي في البرازيل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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