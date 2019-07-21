ابطال جبل شنگال، بطولات وتضحيات رافقها اهمال إعلامي

2019/07/21 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو متطوعون ايزيديون حملوا السلاح ونذروا أرواحهم لحماية المدنيين والدفاع عن الارض والعرض في جبل شنكال اليتيم في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014 جراء الهجمة الإرهابية التي أدت إلى إبادة ابناء الديانة الايزيدية في شنگال ومجمعاتها وقراها، استطاع المقاتلون التصدي ل 14 هجمة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، …

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