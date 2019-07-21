الخطابي يؤكد على ضرورة الإسراع بإكمال مصفى كربلاء بالوقت المحدد

2019/07/21 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاحد، بنائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر عباس الغضبان لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع النفطي في المحافظة.وقال اعلام المحافظة في بيان، تلقت وكالة النبأ للإخبار نسخة منه، ان "محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي التقى بوزير النفط ثامر عباس الغضبان في مقر الوزارة، مبينا انه تم خلال اللقاء التباحث في أمور عدة تهم المحافظة".

وأضاف، انه "تم بحث اليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية ووزارة النفط لاكمال مصفى كربلاء النفطي بوقته المحدد، مؤكدا إعطاء الأولوية لابناء المحافظة في التعيينات للاختصاصات الهندسية والإدارية وتفعيل التشغيل الحكومي بإدارة الحكومة المحلية".

من جانبه، ابدى وزير النفط استعداده الكبير للتعاون مع الحكومة في المحافظة وبخطتها في بناء واعمار المحافظة".



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