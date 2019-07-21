اعتقال ‘امير داعشي’ بقضاء الطارمية في العراق

2019/07/21 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوات الرد السريع اعتقلت "اميرا في داعش" بقضاء الطارمية.

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