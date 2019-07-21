2019/07/21 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصطدمت طائرتان تابعتان لشركة “ساوث ويست ايرلاينز” في مطار ناشفيل الدولي في ولاية تينيسي الأمريكية.ووفقا لقناة “سي إن إن” فقد وقع الحتدث مساء يوم السبت، حيث اصطدم جناح إحدى الطائرتين بالأخرى.ولم يصب أحد نتيجة للحادثة، حيث تم توقيف الطائراتان مؤقتا عن الطيران لإجراء التصليحات والاختبارات اللازمة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصطدام طائرتين في مطار بامريكا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصطدام طائرتين في مطار بامريكا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصطدام طائرتين في مطار بامريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).