2019/07/21 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت صمتي صلاةٌ=========(فارس)كلما سمعتُ صهيلَ خيولوصليلَ أجراسٍأفتحُ باب كوخي الخشبيّوأركضُإلى حيث الصخبْ...لكننيأرى خيولاً كثيرةولا أرىفارسًا.***************************(صمتي صلاةٌ)لا تعاتبي الرفاقَ الذين ينسونفالناسُ يا حبيبتيتنسى الصامتين...ولا تعاتبي صمتيفصمتي صلاةٌ...ولا تغاضبي لسانيَ ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - صمتي صلاة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - صمتي صلاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).