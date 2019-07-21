2019/07/21 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_سلمان ماركس و التشيؤ : Marx and Reification ....أن الانعكاسات الاقتصادية و السياسية ...الخ , هي بالضبط مثل تلك الانعكاسات في العين البشرية : إنها تمر من خلال عدسة محدبة وبذلك تبدو مقلوبة رأساً على عقب , واقفة على رأسها.والفارق الوحيد هو أنه لا وجود لذلك الجهاز العصبي الذي سوف يضعها على أقدامها من جديد ليقدمها إلينا.إن رجل السوق المالية لايرى حركة الصناعة و السوق العالمية , إلا في الانع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الحسين سلمان - ماركس و التشيؤ : Marx and Reification) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الحسين سلمان - ماركس و التشيؤ : Marx and Reification) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).