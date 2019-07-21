سامى لبيب - -الهول- وثقافة القهر والكراهية .. مفيش فايدة

2019/07/21 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (69) .شاهدت بالأمس فيلم وثائقي على قناة "العربية" بعنوان : "مهمّة خاصّة" | نساء "داعش" تركة ثقيلة

الفيلم يتناول حياة آلاف من الداعشيات فى مخيم الهول بشمال سوريا بعد إنهيار دولة الخلافة الداعشية ودحر رجال داعش وهروبهم فى معركة الباغ......

مصدر الفيديو: jMToQGwLF6w

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