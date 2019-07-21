2019/07/21 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، اليوم الأحد، تعاقدها مع المدرب أحمد دحام لموسم آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نفط ميسان تجدد تعاقدها مع المدرب أحمد دحام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نفط ميسان تجدد تعاقدها مع المدرب أحمد دحام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).