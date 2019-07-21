وزارة الدفاع تعقد اجتماعا مع سفراء حلف الناتو

2019/07/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

عقدت وزارة الدفاع اليوم الاحد، اجتماعا مع سفراء حلف الناتو في بغداد,.

وقال بيان للدفاع ان الامين العام للوزارة محمد جواد، استقبل في مكتبه اليوم، عدد من “السفراء العاملين في حلف الناتو، ممثلين عن دول بريطانيا، كندا، هولندا ويرافقهم قائد بعثة الناتو في العراق”.

وتابع “جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون العسكري بين حلف الناتو والعراق، وسبل الارتقاء بهما، لخدمة متطلبات المؤسسة العسكرية العراقية”.





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