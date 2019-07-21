إيران تفرج عن كرد اعتقلتهم من داخل إقليم كردستان

2019/07/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أفرجت السلطات الإيرانية، الاحد، عن عدد من رعاة الاغنام

الكرد الذين اعتقلتهم بعد توغلها داخل ناحية حاجي عمران في اقليم كردستان.

وبحسب مواقع كردية فان “السلطات الإيرانية قامت باطلاق

سراح 11 راع كردي تم اعتقالهم بعد جهود من قبل حكومة اقليم كردستان”.

واضافت ان “حكومة كردستان تواصلت مع المسؤولين الايرانيين

للافراج عن الرعاة وإعادة أغنامهم لهم”.

وكان قائمقام جومان احمد قادر، قد قال في وقت سابق ان

“مساعي المسؤولين في كردستان مستمرة مع سلطات الجمهورية الاسلامية الايرانية من

اجل اطلاق سراع الرعاة المحتجزين”.

وكانت قوات ايرانية قد توغلت داخل ناحية حاجي عمران في اقليم

كردستان واعتقلت عددا من الرعاة وصادرت أكثر من 400 رأس من اغنامهم.

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