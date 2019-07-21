الحشد الشعبي يعلن رواية مغايرة عن قصف معسكر الشهداء

2019/07/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكدت لجنة التحقيق المركزية المرسلة في هيئة الحشد الشعبي،

الأحد، أن الانفجار الذي حصل في معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي لم يكن استهدافا

عسكريا، إنما كان مجرد حريق لوقود صلبة نتيجة خلل داخلي.

وذكر تقرير للجنة اطلع عليه “النور نيوز” أن “التحقيقات

التي أجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافا عسكريا نتيجة طائرة مسيرة او صاروخ

موجه إنما كان مجرد حريق لوقود صلبة نتيجة خلل داخلي”.

وأشار إلى أن “الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى في صفوف

قوات الحشد الشعبي”.

وختم البيان بالقول ان “هيئة الحشد الشعبي كانت قد أرسلت

لجنة تحقيقية مكونة من مديريات الامن والاستخبارات والصواريخ وهندسة الميدان وخبراء

بالمتفجرات والطائرات المسيرة إلى معسكر الشهداء للوقوف على الحادث الذي تعرض له المعسكر”.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل

عبدالمهدي، وجه الجمعة الماضية، (19 تموز 2019)، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبيان حقيقة

ماحصل في معسكر الشهداء، الذي تعرض الى هجوم من طائرة مسيرة مجهولة.

وتعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في منطقة آمرلي شرقي محافظة

صلاح الدين فجر يوم الجمعة الماضية، 19 تموز الجاري، لهجوم بقنبلة من طائرة مسيرة اسفر

عن اصابة شخصين بجروح، بحسب بيان لخلية الاعلام الامني.

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