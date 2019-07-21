البورصة العراقية توقع إتفاقاً مع «ناسداك الامريكية»

2019/07/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت ناسداك الاميركية وسوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، اتفاقية جـديـدة لتوسيع الـتـعـاون التكنولوجي لمدة خمس سنوات مقبلة، تبدأ من تشرين الأول ٢٠١٩، وتستمر ناسداك في ترخيص ودعم صيانة أنظمة وترقية تكنولوجيا التداول وإيداع الأوراق المالية للسنوات الخمس القادمة.

وقال المـديـر الـتـنـفـيـذي لـسـوق الاوراق المـالـيـة طه احــمــد عــبــد الــســلام في تصريحات تابعتها “الاقتصاد نيوز”، إن “اســتــخــدام تـكـنـولـوجـيـا نـاسـدك يـعـد إشـــارة ايـجـابـيـة للمستثمرين المحليين والدوليين والمنظمين، وان الـــعـــراق ســيــعــزز جـــهـــوده لـيـصـبـح مــركــزا مــالــيــا مــهــمــا لــلــتــداول بــــالأوراق المالية”.

بدورها، قالت المدير الإداري في بورصة ناسداك في منطقة الشرق الأوسط ميشيل كارلسون: “من خلال التطوير القادم واستخدام احدث تقنيات ناسداك التكنولوجية ستنضم سوق العراق للأوراق المالية الـى مجتمع الـبـورصـات فـي منطقة الشرق الأوسط في نشر تكنولوجيا تداول متعددة الأصــول عالية الـجـودة تتوافق مـع المعايير الــدولــيــة”، كــمــا نـتـطـلـع الـــى دعـــم سوق العراق للاوراق المالية xمـــع استمرارها في التطوير والابتكار”.

وذكـــــرت أن “نـــاســـدك تــوفــر الـشـفـافـيـة والـبـصـيـرة لـلـتـنـقـل فــي أســـواق راس المــال العالمية الحالية، بصفتها الجهة التي ابتكرت اول سوق لـلأوراق المالية في العالم، وتعمل تقنيتها على تشغيل اكـثـر مـن ١٠٠ سوق اوراق مـالـيـة فـي ٥٠ دولـــة، وواحـــد مـن كل ١٠ مـن مـعـامـلات الأوراق المـالـيـة فـي العالم، نــاســداك هــي مـوطـن لــقــرابــة٤٠٠٠ مـجـمـوع قوائم مع القيمة السوقية حوالي ١٥ تريليون دولار”.

يذكر ان مهام سـوق الـعـراق لــلاوراق المالية تــــؤدي مــهــمــة تـنـظـيـم ومــراقــبــة وإطـــلاق الــتــداول المـسـتـمـر عـلـى اســهــم الـشـركـات المــدرجــة، بــالإضــافــة الــى مــراقــبــة كــل مـن عـمـلـيـات الــتــداول وأنــشــطــة المـــلاءة المـالـيـة لـشـركـات لـوسـاطـة والإفــصــاح الـشـركـات المساهمة.

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