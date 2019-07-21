اجتماع أمني بين وزارة الدفاع وحلف الناتو.. هذه اجندته

2019/07/21 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الامين العام لوزارة الدفاع، الفريق الركن محمد جواد كاظم، الأحد، اجتماعاً مع سفراء حلف الناتو في العاصمة بغداد.

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