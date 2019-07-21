اجرام بغداد تعتقل منتحل صفة ضابط يقوم بسرقة رواتب المتقاعدين

2019/07/21 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الأحد، بإعتقال منتحل صفة ضابط يقوم يقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة.

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