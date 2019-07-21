أيام “اللهب” تدخل العراق رسمياً.. موجة حر تضرب مناطق البلاد

2019/07/21 | 20:02

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سومر نيوز: بغداد..



تشير خرائط الطقس والمؤشرات الجوية إلى تعمق تأثير المرتفع الجوي العلوي، اليوم الأحد، ليكون بداية دخول ...

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