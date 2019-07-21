في ذي قار.. 67 مدرسة طينية

2019/07/21 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكدت النائب عن محافظة #ذي_قار #هيفاء_الأمين، اليوم الأحد، أن المحافظة هي الأكثر تراجعاً على المستوى التعليمي بسبب #المدارس المهترئة والطينية.وقالت الأمين لـ “الحل العراق”، إن […]

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