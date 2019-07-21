الصحة والبيئة تبحث قرار التدرج الطبي ومدة الاقامة وموضوع التعيينات

2019/07/21 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة قتيبة الجبوري،اليوم الاحد، خلال استضافتها الوكيل الاداري في وزارة الصحة هاني موسى، والوكيل الفني حازم الجميلي والمدراء العامين في الوزارة قرار هيئة الرأي في التدرج الطبي ومدة الاقامة وموضوع التعيينات

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