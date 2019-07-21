2019/07/21 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس اعلن سلاح الجو التركي، الاحد، شن غارة على أهداف تابعة لمنظمة “بي كا كا” شمالي العراق، بالتوازي مع عملية “المخلب”.جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، صباح الأحد.وقالت الوزارة إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد “بي كا كا” في منطقة ” متينا” شمالي العراق، بالتوازي مع عملية “المخلب”.وأوضحت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن قصف أهداف لـ”بي كا كا” شمالي العراق وكالة خطوة برس.

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