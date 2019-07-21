2019/07/21 | 20:34
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نائب يكشف سبب عدم اقرار القوانين المهمة: لا نريد الاستعجال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف النائب عن تحالف سائرون حمدالله الركابي، الاحد، عن سبب عدم اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب، فيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف سبب عدم اقرار القوانين المهمة: لا نريد الاستعجال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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