نائب يكشف سبب عدم اقرار القوانين المهمة: لا نريد الاستعجال

2019/07/21 | 20:34

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف سائرون حمدالله الركابي، الاحد، عن سبب عدم اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب، فيم...

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